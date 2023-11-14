انت الأن تتابع خبر مهنة باسم يوسف قبل الشهرة.. لن تصدق ماهي والمفاجأة في هوية زوجته "ملكة جمال" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لمع نجم الإعلامي المصري باسم يوسف وعاد لتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بعد غياب طويل.

وعاد باسم يوسف إلى الواجهة بعد لقائين أجراهما مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هزت الرأي العام العالمي وتصدرت عناوين الصحافة لعدة أيام.وفي هذا الصدد، يقدم موقع "أحداث نت" أبرز المعلومات عن الإعلامي المصري باسم يوسف خلال السطور التالية.

ولد الإعلامي باسم يوسف في القاهرة عام 1974 زتخرج من كلية الطب عام 1998 وحصل على دكتوراة في جراحة القلب والصدر من جامعة القاهرة ويعمل حالياً عضو هيئة التدريس بكلية الطب.

سافر للعمل في أوروبا وأمريكا لمدة سنتين ونصف في أحدى شركات الأجهزة الطبية التي تطور تكنولوجيا زراعة القلب والرئة ثمعاد إلى مصر لحصول على الدكتوراة ثم سافر إلى ألمانيا للتدريب على جراحات زراعة القلب والأجهزة المعاونة لعضلة القلب.

حصل على رخصة مزاولة المهنة بالولايات المتحدة 2005 وزمالة كلية الجراحين البريطانية عام 2006.

بدأ نجم باسم يوسف يستطع في مصر وعالم الإعلام من خلال تقديم البرامج السياسية الساخرة عن طريق الانترنيت بعد قيام ثورة 25 يناير في مصر من خلال برنامج "باسم يوسف شو" الذي بدأ في عرضه على موقع يوتيوب في 8 آذار/مارس عام 2011.

تم عرض أكثر من 108 حلقة من البرنامج. وبلغت مشاهدات حلقات البرنامج أكثر من 15 مليون مشاهدة.

بدأ باسم يوسف في تقديم برنامج "البرنامج مع باسم يوسف" وهو الرائد فى مجال البرامج السياسية الساخرة على شاشة قناة أون تي في ONTV المصرية في رمضان 2011.

لينتقل بعد ذلك لتقديم الموسم الثاني من برنامج «البرنامج» عبر قناة سي بي سي CBC المصرية وتم إذاعة أول حلقاته في يوم 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2012.

برنامج "البرنامج" الذي بدأ بمجموعة صغيرة تعمل في منزل باسم يوسف إنتقل إلى مبنى سينما راديو العريق بوسط البلد حيث يتم تصوير البرنامج في حضور جمهور فى صفوف المسرح.

البرنامج متنوع فى فقراته حيث يبدأ بملاحظات باسم الساخرة على الأحداث الجارية ثم يقوم باستضافة شخصيات عامة ونجوم من مختلف المجالات والتيارات وتنتهي الحلقة بالترفيه من خلال مواهب فنية مختلفة فى كل حلقة.

أثارت حلقته الأولى من الموسم الثاني غضب زملاءه الإعلاميين في القناة بعد أن وجه لهم انتقادات ساخرة.

من هي زوجة باسم يوسف؟

تحرص هالة دياب زوجة الإعلامي باسم يوسف دائمًا أن تكون بعيدة عن الأضواء، فهي قليلة الظهور رغم شهرة زوجها الواسعة.

ولدت هالة دياب في 16 يناير 1973، وهى من أصول فلسطينية من قطاع غزة، تعيش في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها باسم يوسف.

وحصلت هالة على شهادة الدكتوراه في الطب، وتخصصت في جراحة القلب والصدر.

تزوجت باسم يوسف في أكتوبر 2010، ولديهما ابنان آدم من مواليد «2017» ونادية من مواليد «2012».