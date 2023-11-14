أبرزهن لبلبة ونبيلة عبيد.. نجمات اتحرمن من الأمومة وتمنينها

القاهرة - محمد ابراهيم - تعد قضية دور الأم والأمومة من القضايا المهمةوالشيقة التي تناولتها الأعمال الفنية سواء كانت في السينما أو الدراما،وقد شهدت الساحة الفنية في مصر أداء عدد من الفنانين لأدوار الأم، ورغم تميزهم في تجسيد هذه الشخصيات، إلا أنهم انحرموا الأمومة في حياتهم الحقيقية.

ويطرح دوت الخليج الفني من خلال هذا التقرير عن أسباب محتملة لعدم تجربة الأمومة من قبل بعض الفنانين في حياتهم الشخصية، بالرغم من تفوقهم في تقديم ذلك الدور.

سلوى عثمان رمز الأمومة والحنان



وتعتبر الفنانة سلوى عثمان أحد الفنانين الذين قاموا بتجسيد شخصيات الأم بشكل مميز على مدى مسيرتها الفنية الحافلة، قدمت سلوى أدوار الأم في العديد من الأفلام والمسلسلات. كانت قادرة على نقل مشاعر الأمومة وحنان الأم بشكل رائع، واستطاعت أن تلامس قلوب المشاهدين من خلال تجسيد شخصيات قوية ومؤثرة، فجسدت جميع أدوار الأم من ام بسيطة ودور أم غيورة ومع ذلك، فإن سلوى لم تنجب أطفالًا في حياتها الشخصية، ومن أبرز أعمالها رمضان كريم والبرنس، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في قلوب جمهورها.

*كيف أبدعت شادية في ست الحبايب؟

من رغم عدم انجابها ألا وأنها برعت في تجسيد دور الام ونقلت مشاعرها ببساطة عبر الشاشة، وظهرت شادية كأم فى أكثر من عمل ولعل أبرزها "المرأة المجهولة" وغيرها من الأعمال، وأصبحت أيقونة الاحتفال بعيد الأم ويرجع السبب إلى أغنية "ست الحبايب".

سعاد حسنى تبدع في الراعي والنساء



من رغم عدم انجاب الراحلة سعاد حسنى وتعرضت للإجهاد أكثر من مرة للحفاظ على مسيرتها الفنية، استطاعت تجسيد دور الأم ببراعة فى فيلم "الراعى والنساء" عندما ظهرت كأم للفنانة ميرنا وليد.



لماذا لا تشعر نبيلة عبيد بإحساس الأمومة فى الواقع.؟



وتعد النجمة نبيلة عبيد من النجمات اللاتى قدمن بإجادة دور الأم أبرزها "عذراء والشعر الأبيض" الذى قدمت فيه دور الأم لشريهان، وفيلم "الآخر" فى دور الأم لهانى سلامة وغيرها من الأعمال.

يسرا

يسرا تعد من أبرز النجمات اللاتى جسدن دور الأم على الشاشة ومازالت تقدم هذه الأدوار فى أعمالها، وذلك رغم أنها لم تنجب فى حياتها، ومن أبرزها ١٠٠٠ حمد الله على السلامة، وضد الكسر، وغيرها من الأعمال.

لبلبة

لبلبة لم تنجب فى حياتها أو تسمع كلمة ماما بعيدًا عن الأعمال الفنية، إلا أنها فى نفس الوقت قدمت دور الأم فى العديد من الأعمال التى شاركت فيها بل وجسدت الدور ببراعة، ليس ذلك فقط بل أنها غنت العديد من الأغانى للأطفال.

إلهام شاهين

جسدت إلهام شاهين دور الأم في أكثر من مسلسل وفيلم أبرزها "قصة الأمس"، و"ليالي الحلمية"، وغيرها من الأعمال التي وذلك رغم أنها لم تنجب وكرست حياتها للفن.

*تعرف على العوامل التي منعت الفنانين من الأمومة



تعكس هذه الأمثلة العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري،فالأمومة ليست مجرد دور بالأعمال الفنية، بل هي تجربة حقيقية وجوانب أخرى من الحياة الشخصية للفنانين، يمكن أن يكون هذا الانحراف بين الشخصية الفنية والحياة الشخصية نتيجة لعوامل مختلفة، مثل الظروف العائلية أو الاختيارات الشخصية أو الضغوط الوظيفية.

على الرغم من أن هؤلاء الفنانين قد انحرموا الأمومة في حياتهم الحقيقية، إلا أن تجسيدهم لشخصيات الأم في الأعمال الفنية ترك أثرًا قويًا في نفوس الجمهور. فالفن يمتلك القدرة على تأثير الناس وتغيير وجهات نظرهم، وقد تركت هذه الشخصيات القوية والمؤثرة ذكرى لا تنسى في عالم السينما والدراما المصرية.

*هناك عدة أسباب محتملة لعدم تجربة الأمومة من قبل بعض الفنانين في حياتهم الشخصية من بين هذه الأسباب:



* الظروف العائلية

قد يكون للظروف العائلية دور في عدم تجربة الأمومة. قد يواجه الفنانون تحديات شخصية أو عائلية تمنعهم من الإنجاب أو تأخير الأمومة، مثل الانشغال بالعمل أو القضايا الصحية أو الاختيارات الشخصية.

* الاختيارات الشخصية



قد يكون للاختيارات الشخصية دور في عدم تجربة الأمومة. قد يفضل بعض الفنانين التركيز على مسيرتهم الفنية والارتقاء بها، وبالتالي يتخذون قرارًا بتأجيل الأمومة أو عدم الإنجاب على الإطلاق.



* الضغوط الوظيفية

قد يواجه الفنانون ضغوطًا وظيفية كبيرة تحول دون تجربة الأمومة. فعالم الفن والتمثيل قد يكون مجهدًا ومليئًا بالانشغالات الوظيفية والجدول الزمني المزدحم، مما يجعل من الصعب تخصيص الوقت والانتباه اللازمين لرعاية الأطفال.

* الاهتمام بالمهنة والتفاني فيها

قد يكون لبعض الفنانين التفاني في مهنتهم دور في عدم تجربة الأمومة. قد يكون لديهم شغف كبير بالتمثيل والفن، ويرغبون في تحقيق النجاح والتميز في هذا المجال، مما يجعلهم يهتمون بصقل مهاراتهم وتحقيق أهدافهم المهنية قبل الاستعداد للأمومة.

* القيود الزمنية والمواعيد الفنية

قد يكون للقيود الزمنية والمواعيد الفنية دور في تأجيل الأمومة أو عدم تجربتها. قد يكون للفنانين مشاريع فنية ملزمة وجدول مزدحم، مما يجعل من الصعب العثور على الوقت المناسب للحمل وتربية الأطفال.