4 أعمال ينتظرها أحمد السقا خلال الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم أحمد السقا حالة من النشاط الفني الملحوظ في الفترة الحالية على مستوى الدراما والسينما، حيث يواصل التحضير لأكثر من عمل، كما ينتظر عرض أعمال أخرى، وهم مسلسلين وفلمين.

أعمال ينتظرها أحمد السقا

انتهى احمد السقا مؤخرًا من تصوير مسلسله جولة أخيرة، الذي يمثل أولى تجاربه في عالم دراما المنصات، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي، يجسد خلاله أحمد السقا شخصية دكتور ولاعب MMA معتزل لكنه يعود إلى ممارسة هذه الرياضة بعد سن الأربعين، والمسلسل من المقرر عرضه عبر منصة أمازون العالمية في ديسمبر المقبل، ويشارك بجانب السقا في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، وسحر رامي، فيما تظهر حنان مطاوع ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.



مسلسل العتاولة

وبدأ السقا خلال الفترة الماضية التحضير لمسلسله الجديد العتاولة، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، مكون من 30 حلقة، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وهدى الإتربي، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله تمهيدًا لبدء التصوير، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويعد هذا العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي بعد مشاركتهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

فيلم السرب

وينتظر أحمد السقا تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم السرب، الذي تعرض للعديد من التأجيلات خلال الفترة الماضية، ويتناول العمل بطولات الجيش المصري، ويضم نيللي كريم، شريف منير، دياب، محمد ممدوح، وعمرو عبدالجليل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد حاتم وكريم فهمي، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويجسد الفيلم قصة حقيققة وهي الضربة الجوية التي استهدفها الجيش المصري داخل الأراضي الليبية للانتقام من داعش نتيجة استشهاد المصريين العاملين داخل الأراضي الليبية، يأتي الفيلم تجسيدًا لمقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الطارئة ردًا على استشهاد 21 مصريا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب دون أي ازدواجية في المعايير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حق الرد من داعش، وكانت جماعة داعش الإرهابية المنحلة أعلنت في 214 في شرق ليبيا عن قطع عودة عمال لمصر وخطف 7 عمال من الأقباط في ديسمبر 2014، ثم خطف 14 آخرين في مدينة سرت في يناير من مساكنهم، وفي 15 فبراير بأحد السواحل الليبية أعلنت «داعش» في بث فيديو عن ذبح 21 مصريًا في يوم أبكي المصريين

فيلم ثلج احمر

كما يواصل السقا تحضيراته لفيلم ثلج أحمر الذي تأجل تصويره لانشغال السقا بأعمال أخرى، بعدما كان من المقرر انطلاق التصوير في نوفمبر الجاري بروسيا، تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، يلعب خلاله السقا شخصية طيار، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، يتم تصويره فى عدد من الدول الأجنبية، حسب تقارير تلفزيونية سابقة، حيث إنّ الشركة المنتجة أنهت الاستعدادت الكاملة لبدء التصوير في العاصمة الروسية موسكو وكذلك تركيا، كما أنه سيتم الاستعانة بفريق عمل أجنبي متخصص في الجرافيك والديكور، إذ ترغب الجهة المنتجة في تقديم تجربة سينمائية مختلفة على مستوى الوطن العربي، الفيلم فكرته جديدة تناقش لأول مرة بفيلم مصري، بجانب الاستعانة بـ 2 ممثيلين أجانب، وجار الاتفاق معهما تمهيدًا للتعاقد للمُشاركة في بطولة الفيلم بجانب عدد من الممثلين المصريين.