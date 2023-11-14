بهذه الطريقة.. جنات تحيي ذكرى وفاة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها، حيث نشر صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، معربه عن حزنها وأفتقادها له، وكتبت جنات: مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبًا يحافظ عليه والله الشوق بعد الممات قاتل.

أحدث أغاني جنات

ومن ناحية اخري، طرحت جنات أغنية جديدة بعنوان وكأنك سكر على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية في شهر مايو الماضي، وتعاونت مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لآلاء لاشين.

اخر اعمال جنات

ويذكر ان اخر اعمال جنات هي أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد، كانت جنات أصدرت بيانا ترد فيه على اتهامها بسرقة أغنية «التفاح والفراولة»، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اتهمها بالسرقة.

كلمات أغنية «التفاح والفراولة»

عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك وأقول لك من فضلك عيد محاولة

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولى

تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك وأقول لك من فضلك عيد محاولة

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب أولى

تصون العشرة يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

كل البيبان المقفولة اديتك مفاتيحها

عملت لك قلبي عمولة ومشاعري إنت اللي جارحها

ليه واخذنا السكة المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخذ وعطاء يا حبيبي بلاش واخذني ليه مقاولة

كل البيبان المقفولة أنا اديتك مفاتيحها

عملت لك قلبي عمولة ومشاعري إنت اللي جارحها

ليه واخذنا السكة المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخذ وعطاء يا حبيبي بلاش واخذني ليه مقاولة

في عز البرد أنا قيدت ضلوعي خشب ودفتنا

كانت راسية تملي قلوعي ليه حودت دفتنا

الشوق جوة القلوب لو ضاع بيدخل الفتنة

قلت أنا راضية بحكمك قلت الحكم بعد المداولة

في عز البرد أنا قيدت ضلوعي خشب ودفتنا

كانت راسية تملي قلوعي ليه حودت دفتنا

الشوق جوة القلوب لو ضاع بيدخل الفتنة

قلت أنا راضية بحكمك قلت الحكم بعد المداولة

كل البيبان المقفولة اديتك مفاتيحها

عملت لك قلبي عمولة ومشاعري إنت اللي جارحها

ليه واخذنا السكة المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخذ وعطاء يا حبيبي بلاش واخذني ليه مقاولة

كل البيبان اديتك مفاتيحها

عملت لك قلبي عمولة ومشاعري إنت اللي جارحها

ليه واخذنا السكة المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخذ وعطاء يا حبيبي بلاش واخذني ليه مقاولة