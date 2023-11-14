قريبًا.. أحمد داود يروج للبوستر الرسمي لمسلسل زينهم

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان أحمد داود بنشر البوستر الدعائي الخاص بأحدث أعماله الدرامية والذي يحمل إسم زينهم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد معلقًا: قريبا.. مسلسل زينهم على قناة On ومنصة Watch it.



البرومو الرسمي لمسلسل زينهم

نشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكشف الإعلان عن دكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

اهلا بيك في العالم بتاعي.. عالم زينهم

وكتب عليه قائلًا: الإعلان الرسمي لمسلسل زينهم على قناة ON ومنصة Watch it

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

برنامج الكونتينر

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.

نبذة عن أحمد داود

أحمد داود هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار.

اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، كما حقق فيلمه يوم ١٣ إيرادات تجاوزت ٣٠ مليون جنية وخاض داود أولى تجاربه في تقديم البرنامج من خلال برنامج الكونتينر والذي حقق معدل مشاهدات مرتفع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر أحدث أعماله الدرامية هو مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض رمضان ٢٠٢٢.