وليد فواز يتعاقد على مسلسل "حق عرب" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان وليد فواز على المشاركة فى بطولة مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024.



تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر المقبل، حيث سبق وتم التعاقد مع رياض الخولى للمشاركة فى العمل، مسلسل حق عرب ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحدث أعمال وليد فواز

ومن ناحية اخري، يعمل وليد فواز حاليًا على تصوير دوره في مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى أروما وميديا هب برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وليد فواز في مسلسل "العودة"

وفى نفس الوقت يواصل وليد تصوير دوره في مسلسل "العودة" المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

اخر اعمال الفنان وليد فواز

ويذكر ان اخر اعمال الفنان وليد فواز هو مسلسل "صوت وصورة" الذى يشارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، آيات مجدى، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى وسعيد صديق وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وكان وليد فواز، تألق في موسم دراما رمضان الماضي من خلال دورين مختلفين تمامًا، ما بين التاريخي في "رسالة الإمام" والإرهابي في ملحمة "الكتيبة 101"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث جسد خلال الأحداث شخصية الإرهابي "أبو أسامة المصري".