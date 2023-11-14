كاترينا كيف تتألق في احتفالات عيد الديوالي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تألقت النجمة الهندية كاترينا كيف في أعياد الديوالي، والتي تحتفل بها الهند هذه الأيام من كل عام، وظهرت كاترينا وهي ترتدي الساري الهندي باللون الذهبي والذي يرمز للنور في هذه الأعياد، مع وضع لمسات من المكياج المناسب وتسريحة شعر مناسبة للزي الهندي.

كاترينا كيف

وفي هذا السياق احتفل مجموعة كبيرة من نجوم بوليود احتفالات عيد الديوالي الهندي، بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم، ووسط حفل ضخم أقامه كلا منهم على حد.

وقد تألق الرجال والسيدات بأزياء من تصميم المصمم الهندي مانيش مالهوترا، حيث تألقت الناس بالساري الهندي والذي جمع اللونين الأحمر والذهبي، والرجال والرجال بألوان مختلفة من الزي الهندي الرجال. والذي جمع في ألوانه اللون الذهبي أيضًا، والذي يرمز للنور.

النجوم يحتفلون بعيد الديوالي:

وكان من أبرز النجوم الذين احتفلوا بالعيد كلا من سيف على خان وزوجته كارينا كابور وعائلاتهم، النجم شاروخان وعائلته، سيدهارث مالهوترا وزوجته، سونام كابور، عليا بهات وزوجها رانبير كابور، نجمة التلفزيون جينفير وينجت، سونيل شيتي، مادهوري ديكشت، وغيرهم.

تفاصيل فيلم tiger 3:

ويذكر أن يعرض حاليًا لكاترينا فيلم "tiger 3" في دور العرض السينمائية العالمية،و يشارك في بطولة العمل كل من سلمان خان عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي.

والفيلم تنتجه شركة الإنتاج السينمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.

فريق عمل tiger 3 يحتفلون بعيد الديوالي:

قد حرص فريق عمل الفيلم على الاحتفال بعيد الديوالي مع جمهورهم، حيث قاموا بنشر مقطع فيديو طلبوا من خلاله الجمهور على الاحتفال بأعياد الديوالي مع تايجر وفريقه، بطريقة منهم لحث الجمهور على الذهاب لمشاهدة الفيلم، وقد ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في الفيلم كان أبرزهم شاروخان، هريثيك روشان، وغيرهم.

كاترينا كيف

ما هو عيد الديوالي:

والجدير بالذكر أن عيد الديوالي هو عيد هندي شهير يحتفل به في الأصل طوائف الهندوس والشيخ ويعرف باسم عيد الانوار، ويقام العيد لإحياء ذكرى إله الثورة "لاكشمي"، ومن مظاهر الإحتفال به تزين البيوت بالانوار والألعاب النارية وتوزيع الحلوى في الشوارع.