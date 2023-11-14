ميرنا جميل تتعاقد على مسلسل "بيت الرفاعى" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ميرنا جميل على المشاركة فى بطولة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024، من تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال، من إنتاج سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الأول بين ميرنا وأمير كرارة فى الدراما التليفزيونية.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

أحدث أعمال ميرنا جميل

ومن ناحية اخري، تصور ميرنا جميل حاليا الجزء الثانى من مسلسل "البيت بيتى" مع النجمان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كما قدمت آخر أعمالها مسلسل "اللعبة 4" مع النجمان هشام ماجد وشيكو، وإخراج معتز التونى.

اخر اعمال ميرنا جميل

يذكر أن اخر اعمال ميرنا جميل هي مسرحية" البنك سرقوووه "التي تكون بطولة كل من: الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد أسامة (أوس أوس)، والفنان سليمان عيد، والفنان مصطفى البنا، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج أشرف عبد الباقي.

كما شارك ميرنا في مسلسل اللعبة بطولة كل من: الفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان سامي مغاوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة مي كساب، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد فتحي، والفنانة ميرنا جميل، والفنان بيومي فؤاد،وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

وايضا مسلسل "البيت بيتي "والذي تم عرضه في مايو 2022 وكان بطولة كلا من:الفنان كريم محمود عبدالعزيز،والفنان مصطفى خاطر، والفنانة ميرنا جميل، والفنان سامي مغاوري، والفنانة نشوى علي، والفنانة إيمان الشريف، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج أماني نجيب وتأليف كريم سامي، دارت احداثه في إطار الكوميدي حول بينو وهو الفنان مصطفي خاطر، الذي يجبر على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.