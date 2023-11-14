في يوم ميلاد لبلبة.. تفاصيل علاقتها بعادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - صادف اليوم ميلاد الفنانة لبلبة والتي تعد أحد أهم الفنانين وتعد لبلبة فنانة شامل حيث كانت تقوم بالعديد من الأشياء في أدوارها من غناء ورقص واستعراض.



نبذة عن لبلبة

هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في 14 نوفمبر عام 1946 في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.



حياة لبلبة الشخصية

هي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، بدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ثم درست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكنهم انفصلا في عام 1972، ولم ترتبط لبلبة مرة أخرى.

علاقة لبلبة بعادل إمام

شكلت لبلبة، ثنائي ناجح مع الزعيم عادل إمام، وقدما معا نحو 11 فيلم، وظهرت في غالبيتها بدور "زوجته" إلى جانب المسلسلات التلفزيونية ومنها "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه".

حيث قالت خلال ظهورها مع الإعلامي محمود سعد: "مع الفنان عادل إمام ببقى فاهمة من حركته ونظراته.. هو هيعمل إيه، وأسيب نفسي تماما، والناس أحبونا معا، وأنا أحبه جدا".

وعن تعاونهما في نحو 14 فيلما، منها "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"أحترس من الخط"، و"خلي بالك من جيرانك"، و"حسن ومرقص"، ومسلسلات " مأمون وشركاه"، و"صاحب السعادة"، تحدثت خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي.وقالت لبلبة: "معرفش إيه سر الكيميا التي تجمعني مع عادل إمام، ونفهم بعض بالنظرة والحركة والتعبير".وعن جرأة أدوراهما معا، فتابعت لبلبة: "في أغلب الأعمال نظهر زوجين أو عريس وعروسة في شهر العسل، والمخرج بيكون طالب ده".لبلبة وصفت الفنان عادل إمام، قائلة: "ثاني أهم حد في حياتي بعد والدتي".وفي حديثها مع الإعلامي اللبناني نيشان، أوضحت: "عادل إمام في الأفلام التي عملنا بها هو أكتر واحد باسني حتى أكثر من زوجي".

وعما تعلمته من الفنان عادل إمام، تحدثت مع الإعلامية بوسي شلبي، قائلة: "في فترة من الفترات، كنت أرفض أعمال كثيرة، وطلب مقابلتي، وقال لي يا نونيا، انتي بدأتي ترفضي أعمال كثيرة، وده يعطي عنك انطباع أنك متكبرة، وبعد كدة محدش هيجي يقولك تعالي اشتغلي.. الكلمة دي صحتني وفوقتني".يذكر أن، النجمة لبلبة شاركت مع النجم الكبير عادل إمام بفترة السبعينات في أفلام عديدة، منها "برج العذراء، وشىء من الحب، و24 ساعة حب، والمهم الحب"، قبل أن تشاركه بطولة مجموعة من الأفلام، منها "خلي بالك من جيرانك، وعصابة حمادة وتوتو، واحترس من الخط، وعريس من جهة أمنية، وحسن ومرقص".