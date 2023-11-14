عمرو دياب يعلن عن تخصيص جزء من عائد حفله بدبي لتقديم المساعدات لأهالي غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان عمرو دياب عن تخصيص جزء من عائد حفله في دبي إلى جمعية الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لأهالي غزة، وكان عمرو دياب كشف الموعد الجديد لحفله في دبي الذي كان تأجل بسبب أحداث غزة، وكشف أنه سيقام يوم 18 نوفمبر.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه على Instagram إعلان الحفل وأوضح أن التذاكر الأصلية التي تم طرحها سابقا لا تزال سارية وسيتم طرح تذاكر جديدة للراغبين في شرائها، كما أعلن عن التبرع بجزء من عائد الحفل وكتب: "في إطار حملة "تراحم من أجل غزة"، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم".



الجدير بالذكر أن حفل عمرو دياب يعد الأول على المستوى الرسمي منذ قصف قطاع غزة، حيث إن دياب كان قد قرر تأجيل كل أعماله الغنائية بسبب الأحداث السياسية.



عمرو دياب ونجله عبد الله يتصدران تريند "جوجل" بسبب إعلانهم الجديد

تصدر كلًا من عمرو دياب ونجله عبد الله تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بـ أكثر من ألفي عملية بحث بعد إعلانهم الجديد سويًا لصالح أحد شركات الاتصال، حيث إن ظهور عبد الله كان بمثابة مفاجأة قوية للجمهور خاصة أنه لم يظهر مع والده كثيرًا في سن الشباب ولكنه ظهر عدة مرات عندما كان صغيرًا وكما شارك عبدالله مع والده في عام 2007، حيث ظهر في كليب "نقول إيه" من ألبوم "الليلة دي" ضمن لقطة لعدة ثوانِ، وفي عام 2009 ظهر في كليب "وياه" الذي حمل اسم الألبوم.

وتدور فكرة الإعلان حول نجل عمرو دياب وهو يتحدث مع والده عمرو لحضور إحدى الحفلات، ولكن يتفاجأ عبدالله أن والده يقوم بتحضير أغنية جديدة له ويسمع صوته خلال المكالمة فيهرول عبد الله سريعًا للاستماع إلى الأغنية وبعدها يلتقي عمرو دياب بابنه في مشهد رائع، وهما يستعدان لتحضير أغنية جديدة، وفي نهاية الإعلان يغنيان معًا في الاستديو، ويبدأ الهضبة الأغنية، قائلًا: "آه يا ليل".



عمرو دياب يتصدر قائمة الأغاني أعلى استماعًا



تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر إحدى المنصات الموسيقية الرقمية، وذلك مع بداية عام 2023، وتصدر أغنيتي "سينجل، وماتيجي نفك"، قوائم الأعلى استماعًا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

واحتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى بينما احتلت أغنية ما تيجي نفك المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعا عبر التطبيق، يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

إعلانات عمرو دياب في رمضان تتصدر التريند

حققت أغنية "شكرًا من هنا لبكرة" الخاصة بإعلان فودافون الذي جمع الفنان عمرو دياب ونجم كرة القدم محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال عشرة أيام من شهر رمضان.



أغنية شكرا من هنا لبكرة كلمات نصر الدين ناجي، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن ناحية أخرى حقق إعلان مدينتي بأغنية “تعالى” 28 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق 9 مليون مشاهدة على صفحة عمرو دياب على فيس بوك، و7 مليون مشاهدة على صفحة طلعت مصطفى جروب، و11 مليون مشاهدة على إنستجرام، و11 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أغنية تعالى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

