استقبال بالورد.. وصول تامر عاشور لـ السعودية استعدادًا لحفل ليلة الدموع

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل الفنان تامر عاشور، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض استعدادًا لحفل ليلة الدموع للمرة الثانية، ونشرت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك على انستجرام لحظة وصول تامر عاشور، واستقباله بترحيب حافل والورود، استعدادًا لحفل ليلة الدموع.

وحققت الحفلة الأولي لـ ليلة الدموع نجاح كبير، ومن المقرر إقامه الحفل الثاني يوم الخميس الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد سيتي.

حفل زفاف تامر عاشور

ومن ناحية اخري، سبق واحتفل الفنان تامر عاشور،في وقت سابق، بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في حضور الأصدقاء والعائلة، وحضر حفل الزفاف العديد من الفنانين، وكذلك نجوم الفن، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي ولميس سلامة، والفنان محمد حماقي، هيثم شاكر، خالد عليش، شيماء سيف، أوس أوس وزوجته، وغيرهم.

آخر أعمال تامر عاشور

ويذكر ان آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" وتقترب الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، أغنية عديت لـ تامر عاشور من كلمات تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.



كلمات أغنية عديت

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

واصلك إبهارى

يامزُود ناري

دوست على زُرارى

وأنا شارى بوكيه ورد

مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى

ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول