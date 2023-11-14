نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. تعرف على قصة زواج لبلبة وحسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ميلاد الفنانة لبلبة والتي تعد أحد أهم الفنانين وتعد لبلبة فنانة شامل حيث كانت تقوم بالعديد من الأشياء في أدوارها من غناء ورقص واستعراض.

نبذة عن لبلبة

هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في 14 نوفمبر عام 1946 في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.

حياة لبلبة الشخصية

هي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، بدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ثم درست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

زواج لبلبة وحسن يوسف

تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكنهم انفصلا في عام 1972، ولم ترتبط لبلبة مرة أخرى.

وتعرف حسن يوسف على لبلبة في بداية الستينيات من القرن الماضي وأعجب بها منذ النظرة الأولي ووقع في غرامـها، وطلب منها الزواج

قصة زواج لبلبة وحسن يوسف



وكشفت لبلبة أن سر إعجاب الفنان حسن يوسف بها هو حبها الشديد لوالدتها، فقد كانت في بعض الأحيان تعتذر عن السفر والمشاركة في أعمال فنية كثيرة من أجل الاهتمام بها.

رفض والدتها الزواج



وبعد عدة لقاءات كشفت له لبلبة أن والدتها تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبالفعل حينما تقدم لخطبتها رفضت والدتها الزواج.



وهددت لبلبة والدتها بإنهاء حياتها بل ووصل الأمر إلى أن جمعت ملابسها وقررت أن يتم الزواج، فاضطرت والدتها إلى أن توافق على الزواج، واستمر زواجهما لمدة سبع سنوات.



وكان حفل زفاف حسن يوسف ولبلبة اسطوريا حضره كثير من الفنانين ومشاهير الصحافة وتصدرت أخباره وصوره جميع المجلات والصحف الفنية.

طلاق لبلبة وحسن يوسف



أثناء تصوير لبلبة لفيلم بنت بديعة في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصة توحة، وأضاف المخرج حسن الإمام للفيلم قُبلة بينها وبين حسين فهمي، فاتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف تخبره فرفض الأمر، ووضعها أمام خيار بين القبلة والطلاق، وبالفعل وقع الطلاق بينهما.



لبلبة لم تتطرق في حديثها عن سبب انفصالها عن حسن يوسف لكنها قد كشفت في لقاءات لها من قبل أن السبب هو قبلة بأحد مشاهدها في فيلم مع حسين فهمي كانت السبب فى طلاقها.



حديث حسن يوسف عن سنوات زواجه من لبلبة

وفي لقاء لحسن يوسف بمجلة الكواكب في شهر مارس عام 1973، وذلك بعد شفائه من المعاناة التي وصفها بعد انفصاله عن لبلبة حتى بعد زواجه من شمس البارودي، تفاصيل علاقته بـ لبلبة وباح بأمور خطيرة، تبين خلالها أن طيلة فترة زواجهما لم تكن فترة سعيدة كما كان يظهر للجميع، مؤكدًا صبرت صبر أيوب.