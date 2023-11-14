"دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل عودة صفية العمري للجلسات التصويرية بعد غياب 23 عاما

القاهرة - محمد ابراهيم -

قامت النجمة صفية العمري بتصوير غلاف لصالح إحدي المجلات العربية بعد غياب 23 عاما وكانت آخر غلاف قامت بتصويره "الكواكب" وتحمل الجلسة التصويرية عنوان "عيون صفية".

تفاصيل الجلسة التصويرية:

واستغرقت الجلسة التصويرية شهرين من التحضيرات.



مشاركة صفية العمري في ملتقي سيدات الأناقة:

وتنطلق الجمعة القادمة فعاليات "ملتقى سيدات الأناقة" في دورته التاسعة تحت عنوان woman in black، والذي تقام فعالياته للمرة الأولى في مصر بعد النجاح الذي حققته دوراته الثمانية ما بين الإمارات والسودان.



ذلك بمشاركة مجموعة من مصممي الأزياء وحضور بوسي شلبي وصفية العمري ولقاء سويدان ونهال عنبر وغيرهن.

وقالت زينب النور مصممة الأزياء السودانية وسفيرة النوايا الحسنة للسودان ومنظمة الفعالية: إنه من المنتظر أن يقدم خلال هذا اليوم نحو 10 قطع تدور حولها قصة لإرث كل بلد مشاركة في العرض والتي تتضمن كلا من مصر والإمارات والسودان، كما تضم مجموعة متنوعة من الإرث السوداني وما يتميز به من عطور وتجميل وشعر وغيرها من المجالات التي تخص عالم المرأة.

وأضافت زينب النور: أثناء الفعالية سوف تختار لجنة تحكيم سيدة الأناقة من الجمهور وجائزة مقدمة من أوبرا هاوس.

يذكر أن الدورة السادسة من ملتقى سيدات الأناقة قامت بإحيائها الفنانة الإماراتية بلقيس في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تحدثت عن التراث السوداني وارتدت الثوب السوداني لأول مرة.