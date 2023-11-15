انت الأن تتابع خبر وفاة بطل "الحاج متولي" و"لن أعيش في جلباب أبي" تهز الوسط.. أول تعليق من ابنته الفنانة الشهيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بغياب نجوم الفن في مصر، شيّع جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي، مساء الإثنين بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط مشاهد لانهيار ابنته الفنانة سلوى عثمان.

وغيَّب الموت الفنان المصري عثمان محمد علي، مساء الأحد، عن عمر 88 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية، بحسب ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.

وكان "علي" قد كشف قبل أشهر قليلة أن سبب غيابه، خلال السنوات القليلة الماضية، عن الأعمال الفنية يعود إلى حالته الصحية، بعد أن عانى من جلطة في المخ ونقل على إثرها إلى المستشفى.

أما آخر ظهور له فكان خلال تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما، الذي أُقيم، في شهر آب/أغسطس الماضي، بمدينة العلمين الجديدة.

ويعد مسلسل "حي السيدة زينب" آخر أعمال عثمان محمد علي، والذي عُرض العام 2021، وهو من بطولة: الراقصة دينا، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد، وأشرف عبد الغفور، ولبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

واعتذر عثمان محمد علي عن المشاركة في مسلسل "بابلو" الذي عرض في دراما رمضان 2023، بطولة الفنان حسن الرداد، بسبب حاجته لبعض الوقت، للتخلص من آثار الجلطة.

كما يعد عثمان محمد علي والد الممثلة سلوى عثمان، واشتهر بالأدوار الثانوية في الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها: العرّاف (2013)، عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، أفراح إبليس، الأدهم، دنيا (2007)، السيرة العاشورية (الحرافيش) 2 (2005)، أهل الرحمة (2004)، الحج راضي، أولاد الأكابر (2004)، شجيع السيما (2000)، أمن دولة (1999)، حاره المحروسة (1997)، رأفت الهجان (ج2)(1990)، شبكة الموت (1990)، أبيض وأسود (1989)، ثمن الغربة (1989)، طريق النور.

وفي تعليقها الأول على وفاة والدها، قالت الفنانة المصرية سلوى عثمان "وأنا في طريقي للمستشفى، كان نفسي أروح وألاقيها غيبوبة سكر، ولكن راضية بقضاء الله".

وكان آخر ظهور لللفنان عثمان محمد علي خلال تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، الذى أقيم منذ أشهر قليلة، بمدينة العلمين الجديدة.