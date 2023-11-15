نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'معكش فكة عشرة'.. بهذه الطريقة حسن أبو الروس يستعيد ذكريات ريفو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد الفنان حسن أبو الروس ذكريات كواليس مسلسل ريفو والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث قام حسن أبو الروس بنشر صورة تجمعه بتامر هاشم وصدقي صخر وأمير عيد، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب معلقًا عليها: بقولك ايه يا صاحبي.. معكش فكة عشرة

قصة مسلسل ريفو

وتدور قصة مسلسل ريفو حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.

وكان قد تم عرض الجزء الأول من مسلسل ريفو في يونيو الماضي 2022 عبر منصة watch it

أبطال مسلسل ريفو

وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

أغنية لو كان من مسلسل ريفو



يذكر أن قامت منصة whatch it بطرح أغنية لو كان وهي آخر أغنيات مسلسل ريفو الجزء الثاني وقام بغنائها أمير عيد وفريق كاريوكي بالتعاون مع ساري هاني والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب.

آخر أعمال حسن أبو الروس

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس هو مشاركته في حكاية عيشها بفرحة وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب وجسد دور هشام، والتي كانت تدور أحداثها في إطار اجتماعي حول شخصية يسر التي تسقط من الأعلى وتصاب بشلل ويتركها هشام بسبب اعاقتها وتخوض تجربة الإخراج وتنجح بها وتقع في حب هادي نصار الممثل وتتزوج منه، وهي من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، مروان يونس، محمود ياسين جونيور، نور إيهاب، حنان سليمان، وتأليف سارة مصباح وسهر حمزة وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وإخراج البير مكرم.