نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تتذكر والدها بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها الفنان القدير الراحل محمود ياسين بهذه الكلمات حيث نشرت صورة له عبر مواقع الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وعلقت عليها

“إمبارح كنت مضايقه ولقيتك مضايق علشاني حسيت إنك بتبص البصه دي للناس اللي ضايقتني الله يرحمك ويحسن إليك روحك دايما معايا ”

الفنان القدير الراحل محمود ياسين

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين كانت مشاركتها في مسلسل "انحراف" الذي تم عرضه في رمضان 2022. يتمحور المسلسل حول دراما تشويقية مليئة بالغموض، حيث ينحرف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، ويتصادمون مع طبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل “ إنحراف”

شاركت رانيا محمود ياسين في بطولة مسلسل "انحراف" برفقة نجوم مثل الفنانة روجينا، الفنانة لوسي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الفنان محمد لطفي، الفنان محمد كيلاني، الفنان أحمد صفوت، والفنانة سما إبراهيم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.