انت الأن تتابع خبر وضعوا اسمه بعد محمد رمضان مباشرة.. الأجر الخرافي الذي حصل عليه أحمد داش في "جعفر العمدة" سيذهلكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -استطاع الفنان أحمد داش رغم صغر سنة أن أن يضع اسمه في قائمة أبرز الفنانين على الساحة المصرية.

وحلّ الفنان أحمد داش ضيفا على الإعلامية انجي انور، في برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc الفضائية.

ورفض أحمد داش التعليق على سؤال الإعلامية انجي انور بخصوص طلبه من وضع اسمه بعد الفنان محمد رمضان، على تتر مسلسل جعفر العمدة.

وقال داش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc أنا مش بتكلم في الموضوع ده، وخلينا نحتفل بالنجاح الكبير الذي حققه الفنان احمد فهيم بعد سنوات من المجهود والتعب يذكر أن برنامج مصر الجديدة استضاف مساء اليوم الفنان أحمد فهيم.

وعلقت الفنانة مي كساب عن ترتيب اسم داش في تتر العمل قائلة إن ترتيب الاسماء على التتر له حسابات إنتاجية لا علاقة للممثل بها، وأنه لم يكن هناك خلاف بين أبطال العمل على اسم داش، باستثناء بعض ما ذكر عن طلب الفنانة زينة بوضع اسمها بعد محمد رمضان.

وقالت كساب في مداخله هاتفيه لبرنامج مصر جديدة المذاع على etc تقديم الإعلامية انجي انور أن الفنان احمد فهيم موهبة عظيمة جداا واكتشاف الموسم، وأنها تقمصت دورها في جعفر العمدة حتى أنها تتعامل مع احمد داش حتى الآن أنه ابنها.

وتألق الفنان أحمد داش بدور سيف نجل محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في السباق الرمضاني وحصل على أجر كبير في المسلسل وصل لـ 9 مليون جنيه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.