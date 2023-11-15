انت الأن تتابع خبر بعد غياب يزيد عن عامين.. هل تعود إيمي سمير غانم لنشاطها الفني؟.. الفنانة تجيب بوضوح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بعد أن غابت لأكثر من عامين، أكدت الفنانة إيمي سمير غانم بأنها ستعود لنشاطها الفني قريباً، وذلك خلال لقائها مع برنامج كلام نواعم والمعروض على قناة إم بي سي ون.

وقالت: "أنا مبفهمش في حاجة تانية غير التمثيل، فضلت سنتين في حالة صمت بعد وفاة والدي، وبابا وماما كانوا بيحبوا إننا نحب نشتغل ودنيا بدأت الحمد لله، وأنا إن شاء الله هشتغل قريب بس نطمن على أحوال البلاد".

وعن أول مرة تحس فيها بالشهرة، علقت: "أول مرة أحس إني مشهورة بعد مسلسل هبة رجل الغراب، وأنا ساعات ببقى نكدية مش طول الوقت فرفوشة، أنا كوابيسي كتير".

وأضافت: "نفسي أكون الهادية والراكزة حاولت بس معرفتش، وجوزي غيري تماما وشايف إني عجوزة وأنا صغيرة".

وأكملت: "مع الأحداث بتاعة غزة بمسك التليفون وببقى مش عارفة أتنفس ومش بنزل ومش عايزة اتحرك وهو بيقولي افصلي ومش لازم تعيشي التفاصيل كده".