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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "اتسجنت بسببها واتخلت عني".. كواليس وتفاصيل مثيرة حول انفصال المطربة بوسي وهشام ربيع

عاجل - "اتسجنت بسببها واتخلت عني".. كواليس وتفاصيل مثيرة حول انفصال المطربة بوسي وهشام ربيع، آثار رجل الأعمال الشهير هشام ربيع الجدل، بعدما كشف كواليس انفصاله من المطربة الشعبية بوسي.

وذلك بعد زواج دام عام واحد بين المطربة بوسي ورجل الأعمال هشام ربيع، حيث كانت أعلنت الفنانة زواجهما في شهر مايو العام الماضي 2022، واقيمت حفل زفاف ضحم حضره مجموعة مميزة من ألمع نجوم الوسط الفني، وذلك بعدما تم حبسه 4 شهور.

هشام ربيع يكشف كواليس انفصاله عن المطربة بوسي

وتحدث رجل الأعمال هشام ربيع من خلال تصريحات صحفية عن كواليس الإنفصال بينه وبين المطربة الشعبية بوسي، مشيرًا إلى أن الانفصال حدث بالفعل وذلك عقب الانتهاء من موضوع المطربة الأخير مع طليقها الأول، موضحًا أن فعل ذلك مثل أي رجل مصري فإذا تعرضت زوجته للابتزاز لن يسكت.

عاجل - "اتسجنت بسببها واتخلت عني".. كواليس وتفاصيل مثيرة حول انفصال المطربة بوسي وهشام ربيع

كشف هشام ربيع على أنه عمل على استيراد حق الفنانة بوسي "تالت ومتلت"، مثله مثل أي رجل مصري حر لن يسمح لأحد بابتزاز زوجته.

هشام ربيع يكشف أسباب انفصاله عن بوسي

وتحدث هشام ربيع عن أسباب انفصاله من المطربة المصرية بوسي، وأشار أن منذ بداية الزواج لم تكن الأمور على ما يرام، وأوضح أن المشكلة التي حدثت له كانت هي السبب فيها، موضحًا أيضًا أن من تأذى في تلك الأزمة هم أولاده ووالداتهم، وأكد أن لم يقف بجانبه أحد سوى أم أولاده، مؤكدًا أن سبب زعله من بوسي عن وقوفها بجانبه نهائي.

وأشار أيضًا لم أرى ما أنتظره من بوسي، اتسجنت بسببها 4 أشهر وكانت قضية ملفقة، فقد كانوا يبتزوها ويريدون فلوس منها وأنا لن أسمح بذلك، لم يروا أمامهم سوى عمل مشكلة لي، ولم أرها بجواري، أين الحب؟، أم أولادي كانت طوال الأيام تباشر الشغل، وتأتي لي بالطعام وفي الآخر صغيرة عندها 30 سنه.

عاجل - "اتسجنت بسببها واتخلت عني".. كواليس وتفاصيل مثيرة حول انفصال المطربة بوسي وهشام ربيع

بوسي تنفي انفصالها عن رجل الأعمال هشام ربيع

وفي سياق متصل، كانت نفت المطربة الشعبية بوسي في تصريحات صحفية سابقة، انفصالها عن رجل الأعمال هشام ربيع، واكدت أن كل ما يتم تداوله ما هي إلا شائعات، وعلق الأخير على ذلك قائلا لا أعلم لماذا تنفي ذلك يمكن أن يكون إحراج أو شئ آخر.

ويذكر أن كانت هناك أزمة بين هشام ربيع وطلاق الفنان بوسي الأول المنتج وليد محمد عاشور الشهير بـ فطين ومحاميه، نتيجة لتعرض الاخير للسرقة في شيكات وايصالات أمانة تتعدى الـ 8 ملايين جنيه، وتم إتهام ربيع بسرقه ذلك منذ شهر مارس الماضي، ليتم حبس الأخير 4 شهور لتلك الأزمة.