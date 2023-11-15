دنيا عبد العزيز تهنئ بسمة داود وهاني سرحان بحفل زفافهما (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانه دنيا عبدالعزيز بحفل زفاف الفنانه بسمة داود والسيناريست هاني سرحان، ونشرت صورة تجمعهما أثناء حفل زفافهما، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حفل زفاف بسمة داود وهاني سرحان

وظهرت دنيا في الصورة برفقة بسمة داود وهاني. سرحان خلال حفل زفافهما، وعلقت على الصور قائلة: ألف مبروك هاني وبسمة ربنايسعدكم.





احتفل المؤلف هانى سرحان بحفل زفافه على الفنانة بسمة داود في جو عائلى في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي،حيث حضر أصدقاء هانى وبسمة من النجوم والمقربين.





آخر أعمال دنيا عبدالعزيز





ويذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدورأحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كلٱ من دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي،تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.