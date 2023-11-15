انت الأن تتابع خبر طلاق احمد فهمي وهنا الزاهد يتصدر الترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، ترند محرك البحث جوجل، وبحسب الانباء فإن هناك خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق أحمد.



وكانت إعلامية شهيرة قد أثارت الجدل حول طلاق النجمين، حين أعلنت أنهما على وشك الطلاق، ما دفع والدة هنا الزاهد للخروج في تصريحات صحافية لتكذيب تلك الأخبار، وتأكيد عدم صحتها.



يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الأخبار حيث أثيرت أنباء انفصالهما قبل أشهر عدة، وأن الأمر تم في سرية تامة بحيث اتفق النجمان على عدم إذاعة الخبر حتى لا يتأثر فيلمهما "مستر إكس"، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما نفاه الاثنان بشدّة في العرض الخاص للفيلم.



وفي جانب آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والذي تشارك فيه إلى جانب الفنان هشام ماجد، وهو من تأليف شريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، ويضم كلاً من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز .