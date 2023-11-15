انت الأن تتابع خبر وفاء عامر بحق عرب في رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة وفاء عامر عن خوضها سباق الدراما الرمضاني المقبل بمسلسل "حق عرب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وقالت وسائل اعلامية ان أبطال المسلسل بدأوا بجلسات التحضير استعداداً للتصوير، خاصة بعد تعاقد كل من رياض الخولي ووفاء عامر وميرهان حسين ووليد فواز رسمياً على المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها بطل العمل للكثير من المغامرات ويحاول الخروج منها، وذلك في قالب من الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



يُذكر أن أحمد العوضي نافس في موسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ضرب نار"، الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ودارت أحداثه في إطار صعيدي، حول شاب يهرب من الثأر في الصعيد، وعندما يأتي الى القاهرة يقع في حب مهرة، وبعد زواجهما يقع في مأزق يضطره للمتاجرة في السلاح لتنقلب حياته رأساً على عقب.



وشارك في المسلسل كل من: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، أحمد غزي، مها نصار...، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري .