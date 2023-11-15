انت الأن تتابع خبر فنانة تدعو لمقاطعة نجوم هوليوود لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة الكندية ذات الأصول الباكستانية أوشنا شاه مع الشعب الفلسطيني، وجيشت حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كشف زيف الرواية الإسرائيلية ودعم أبناء قطاع غزة الذين يعانون من الحصار ويرتكب في حقهم إبادة جماعية.



وطالبت الفنانة الباكستانية عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها في منصة "إكس"، متابعيها بمقاطعة نجوم هوليوود ممن أبداوا تضامنهم مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على أنه من الواجب مقاطعة أعمالهم وموسيقاهم وكل ما يروجون له.



وكتبت في تغريدتها المرفقة بأسماء نجوم هوليوود الداعمين للاحتلال: "اليوم، ابدأ مقاطعة نجومك، نجوم هوليوود، قم بإلغاء متابعتك لحسابات جميع من في هذه القائمة، تعهد بألّا تدفع المال في مشاهدة أفلامهم، وسماع موسيقاهم، أو شراء أي شيء يدعمونه".



وتابعت: "أنتم مصدر قوتهم، فاسلبوهم إياها، وشاركوا الحملة على نطاق واسع"، ولفتت إلى أن بعض هذه الأسماء معروفة وآخرى أقل شهرة .