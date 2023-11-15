انت الأن تتابع خبر براد بيت يعلن عن علاقته الرسمية بمصصمة مجوهرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف النجم الأمريكي براد بيت، عن علاقته رسمياً بمصممة المجوهرات إينيس دي رامون، بعد علاقة استمرت لمدة عام واحد .



ونقل موقع "بيج 6"، عن مصدر أن براد بيت قدَّم إينيس على أنها حبيبته الجديدة رسمياً، إذ يرى علاقته بها الأنسب منذ طلاقه من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي. وصرَّح المصدر: "إنه لأمر رائع أن أراه في مكان جيد..إن إينيس تجعله سعيدا للغاية" .



وحضر نجم فيلم Fight Club، براد بيت (59 عاماً) ومصممة المجوهرات إينيس (33 عاماً) حفل Art + Film Gala السنوي الثاني عشر لـ LACMA في لوس أنجلوس، حيث قضيا "وقتًا رائعًا" وفقًا لما ذكرته مجلة People.



وقال مصدر مقرب من الثنائي: "إنهما في غاية السعادة بعلاقتهما، وقد أمضيا وقتًا رائعاً في الحفل معاً".



ولم يتصور الثنائي معًا في هذا الحدث، لكنهما كانا "ودودين للغاية ويضحكان ويمزحان مع كل من حولهما"، وفق مجلة People.



يذكر أن إينيس وبراد شوهدا لأول مرة سوية في نوفمبر( تشرين الثاني ) من العام الماضي، وهما يمضيان كل وقت فراغ معًا من ذلك الحين، وفقًا لما كشفه مصدر سابقًا لـ Us Weekly .