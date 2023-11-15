انت الأن تتابع خبر فنان يعرض اسماء ضحايا أطفال غزة خلال حفله الغنائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تضامن مغني الراب الأمريكي ريدفيل Redveil مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال حفله الغنائي الذي أقامه في المهرجان الموسيقي Creator’s Camp Flog Gnaw Carnival على طريقته الخاصة.



وخلال احياءه الحفل الغنائي عرض ريدفيل ، عرض قائمة بأسماء الأطفال الذين استشهدوا بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي عبر شاشة العرض الضخمة المثبتة على المسرح، وقال: "لم يصل عمر هؤلاء الأطفال في هذه القائمة اللعينة لأكثر من أربع سنوات".



وأضاف المغني : "أعلم أنك إذا كنت إنساناً لعيناً، فستصدق شخصاً يقول لك أن الأمر معقد، لا تدع أحداً يخبرك بهذا الهراء".



وشارك ريدفيل، الذي توشَّح بالكوفية، رابط للموقع الإلكتروني Ceasefire Today، وطالب الجميع بالدخول إليه ومطالبة أعضاء الكونجرس بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى توقيع عريضة تطالب بهذا القرار.



وقال: “اتصلوا بممثليكم، وطالبوا بوقف إطلاق النار، وفي حال لم تتوافر الخدمة لديكم، التقطوا الصور واكتبوا المنشورات، حسنًا؟"، ثم قاد الحشد للهتاف بصوت عال “فلسطين حرة” .