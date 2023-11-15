انت الأن تتابع خبر محمد منير يتصدر الترند بعد طرحه يا فلسطيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "يا فلسطيني " ، عبر قناته على يوتيوب تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وفور الاعلان عن الاغنية تصدر منير الترند على مواقع التواصل الاجتماعي .



والأغنية الجديدة لمنير من كلمات عصام عبدالله، وألحان كامل الشريف، وإخراج أحمد عبدالمحسن، وتوزيع فتحي سلامة، وهي ذات إيقاع سريع وألحان تدب الحماس في قلب المُستمع، وفق قول بعض المتابعين.



وجاء في مقطعها: "يسكت يسكت نبض الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك.. يا اللي مخطط تلغي العدل.. وشياطين الشر في تكوينك.. يسكت يسكت الاستحمال.. لما مراره يساوي الموت".



وعلق منير عبر حسابه على إنستغرام عقب طرح الأغنية: "إهداء من حزب حماة الوطن".



وقال منير، في تصريحات صحافية، إنه دائما يناصر القضية الفلسطينية، وقدم عدة أغان تحمل رسالة تضامن ودعم للفلسطينيين، معلقا: "لا أملك غير حنجرتي أساندهم بها وينصر دينك يا فلسطيني".



ومن أبرز الأغاني التي قدمها الفنان المصري تضامنا مع الشعب الفلسطيني، "اتحدي لياليك يا غروب" و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".



يذكر أن آخر أعمال محمد منير أغنية حملت عنوان "الساحل الشمالي"، والتي طرحها في أغسطس (آب ) الماضي، بالتعاون مع النجمة اللبنانية ميريام فارس .