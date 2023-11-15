نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين الراسي تعترف: شعرت بالغيرة من نجاح سيرين عبد النور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نادين الراسي، عن مشاعر الغيرة التي تملكتها تجاه زميلتها سيرين عبد النور في مجال الفن، فخلال تصريحات تلفزيونية، أكدت الراسي، أنها كانت تغار من جمال وتألق سيرين، ولكن مع مرور الوقت تحولت هذه الغيرة إلى دافع إيجابي.

ووجهت نادين الشكر لـ سيرين عبد النور، معترفة بأنها كانت من أكبر أسباب نجاحها في مجال الدراما، قائلة: "أشكرك فأنت سبب نجاحي في الدراما، لو لم تستفزني، كنت أغار من جمالك وما تقدمينه".

وأضافت: "كنت أحيانًا لا أطيق ما تقدمينه، وكل واحد منا لديه هذا الإحساس مع أي شخص آخر يستفزنا، وهذا شيء طبيعي، كنت أعتبره عيبًا وخطأً، لكن الغيرة أمر صحيح حتى نطور من أنفسنا".

واعتبرت الراسي أن هذه الغيرة صحية وأنها قرار صادق تجاه نفسها. في ختام حديثها، أعربت عن احترامها لسيرين عبد النور، وعبّرت عن أمنيتها بالتعاون في عمل فني مشترك.