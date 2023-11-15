تأجيل فيلم "سنة أولى خطف".. تعرف على موعد عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إحدى بطلات فيلم “سنة أولى خطف” تأجيل عرضه إلى ١ ديسمبر بدلا من ١٥ نوفمبر الجاري نظرا لاحداث فلسطين

قصة العمل

"سنة أولى خطف" فيلم كوميدي اجتماعي يتناول قضايا أسرية هامة، مثل انشغال الآباء عن أبنائهم.

يتابع الفيلم عصابة غير مبالية تخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مقدمًا للجمهور مزيجًا من الفكاهة والتأمل في تحديات الحياة الأسرية.

فيلم "سنة أولى خطف"

"سنة أولي خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين

بيومي فؤاد يغلق صفحته بفيسبوك

أغلق الفنان بيومي فؤاد صفحته الرسمية على موقع فيسبوك والذي تم إغلاقه بعد تلقيه تعليقات سلبية وانتقادات بسبب تصريحاته حول الفنان محمد سلام.

في الأيام القليلة الماضية، قبل أن يغلق الفنان بيومي فؤاد حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فقد حسابه متابعين خلال فترة قصيرة. وفقدت صفحة بيومي فؤاد نحو مليون متابع، حيث انخفض عدد متابعيهم من 9 ملايين إلى 900 ألف إلى 8 ملايين إلى 900 ألف.

تصدر بيومي فؤاد مؤشر بحث جوجل، وبات محط نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها الفنان محمد سلام خلال موسم الرياض، وذلك ردا على اعتذار الفنان محمد سلام عن المشاركة في مسرحية مصطنعة زواج.

الفنان بيومي فؤاد يختتم موسمه في الرياض بمسرحية زواج مصطنع بطولة الفنانة مي عز الدين)، واعتذر محمد سلام وشارك محمد أنور في العرض بدلًا منه، كما أرسل رسالة شكر للفنان محمد أنور بالإضافة إلى ذلك لانتقاد الفنان محمد أنور محمد سلام.

في كلمته عقب انتهاء واحدة من ليالي مسرحيته الجديدة “زواج اصطناعي” والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث حرص الفنان بيومي فؤاد على توجيه التحية للفنان محمد أنور، مؤكدا أنه أنقد موقف بقبوله المشاركة في العمل قبل ساعات من انطلاقه.