نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "زينهم" لـ أحمد داود (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد زينهم، والذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد داود، البوستر الرسمي للمسلسل، المقرر عرضه قريبًا على شبكة قنوات ON، ومنصة WATCH IT الرقمية، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم الدراما الشتوية.





البرومو الرسمي لمسلسل زينهم

نشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكشف الإعلان عند كتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

اهلا بيك في العالم بتاعي.. عالم زينهم

وكتب عليه قائلًا: الإعلان الرسمي لمسلسل زينهم على قناة ON ومنصة Watch it

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمدداود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

برنامج الكونتينر

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلالبرنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطورصناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها



كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديدبعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعدتصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.

