نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تروج لمسلسلها الجديد "زينهم" (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة سلمى أبو ضيف لمسلسلها الجديد “زينهم” والذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد داود.



وشاركت سلمى البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



ومن المقرر عرضه قريبًا على شبكة قنوات ON، ومنصة WATCH IT الرقمية، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن أعمال الشركةالمتحدة للخدمات الإعلامية لموسم الدراما الشتوية.





البرومو الرسمي لمسلسل زينهم

نشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكشف الإعلان عندكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

اهلا بيك في العالم بتاعي.. عالم زينهم

وكتب عليه قائلًا: الإعلان الرسمي لمسلسل زينهم على قناة ON ومنصة Watch it

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمدداود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

آخر أعمال سلمى ابو ضيف

ويذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف ظهورها في الحكاية الأولى لمسلسل "حدث بالفعل" والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصلالإجتماعي ومن بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

وأيضًا مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسلكل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.