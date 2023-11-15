نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين تتعاقد على مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ميرهان حسين، في مسلسل "حق عرب" الذي يعد إحدى إنتاجات شركة سينرجي لرمضان 2024.

العمل يضم أيضًا رياض الخولي ووليد فواز، والمقرر بدء التصوير الشهر المقبل.

آخر أعمال

آخر أعمال ميرهان حسين كانت في مسلسل "مشوار الونش" الذي عُرض في ديسمبر الماضي.

علقت الفنانة ميرهان حسين على فيديو الطفل الفلسطيني يوسف الذي تصدر التريند خلال الساعات الماضية.



وكتبت من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

قائلة:' إيه الوجع ده كله ؟ إيه القهر ده ؟ يعني إيه الرعب والحزم والدموع والأنين وإبادة الناس من ناس زيهم لأ مش زيهم دول شياطين معندهمش قلب ولا دين ولا ملة ربنا ينتقم منهم ويخسف بيهم الأرض.

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بعد تدوال مقطع فيديو، لطبيب وزوجته يبحثون عن طفلهم يُدعى يوسف ويبلغ من العمر 7 سنوات، وهم يبحثون عنه في كل مكان داخل إحدى مستشفيات قطاع غزة، إذ بحثوا في جميع أنحاء المستشفى يوصفون شكله وملامحه للجميع على أمل أن يكون بخير مع أي شخص.

وقالت أمه "شعره كيرلي وأبيضاني وحلو” هكذا وصفة والدة الطفل يوسف ملامحه إلى كل شخص رأته داخل المستشفى، على أن أن يكون صغيرها بخير حال، إلا أنه وبعد رحلة البحث التي امتزجت بالقلق والخوف، وجدوا صغيرهم داخل المكان الذي كانوا يخشون منه.

صدمة كبيرة امتزجت بمحاولات التماسك والإيمان بقدر الله - عز وجل- ظهرت على ملامح الطبيب الأب، بينما كان يسير بخطوات تملأها الخوف وكسرة القلب، حتى وجد ابنه يوسف راقدًا جثه هادمة متأثرة بالقصف العدو الإسرائيلي.

ميرهان حسين

وفي سياق آخر ولدت ميرهان حسين 28 أكتوبر 1982، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

وفي عام 2022 شاركت ميرهان في ثلاث أعمال درامية وهما أنا وهي، ومسلسل نقل عام، وآخرهم كان مسلسل مشوار الونش مع النجم محمد رجب والتي خطفت الأنظار إليها من خلال شخصية نواره زوجة حسن الونش.