محمد رمضان يحيى حفلًا غنائيا بالتجمع الخامس (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا في احد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك على هامش المعرض الافريقي IATF.



حفل محمد رمضان

وشارك محمد رمضان مجموعة من الصور خلال إحياءه للحفل، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وأقيم المعرض الإفريقي خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات، ويختتم المعرض مساء الغد.





محمد رمضان يعلق على أزمة محمد سلام وبيومي





علق الفنان محمد رمضان على الأزمة الواقعة بين الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد، عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصوروالفيديوهات " إنستجرام ".



وقال رمضان في الفيديو الذي نشره:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا إن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور".

واستكمل رمضان، حديثه قائلًا:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو فيذلة لسان حصلت.. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم".





وفي نهاية حديثه قال رمضان:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور.. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".





آخر أعمال محمد رمضان





ويذكر أن آخر أعمال رمضان هو فيلم" ع الزيرو" الذي حقق نجاح كبير واعلى إيرادات منذ عرضه في دور العرض السينمائي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم،شريف دسوقي، الطفل منذر مهران.