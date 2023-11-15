نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي بـ الأخضر في أحدث إطلالتها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة بوسي في أحدث جلسة تصرير خضعت لها، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك قبل الإعلان إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع بساعات قليلة.





بوسي في أحدث إطلالتها





وظهرت بوسي وهي مرتدية فستان بكتف واحد باللون الأخضر وأكمام من الريش من تصميم رغد شبر مع عقد باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع ماكياج جذاب مما أبرز جمال ملامحها.





تفاصيل إنفصال بوسي عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع





آثار رجل الأعمال الشهير هشام ربيع الجدل، خلال الساعات الاخيرة، وذلك بعدما كشف كواليس انفصاله من المطربة الشعبية بوسي.

وذلك بعد زواج دام عام واحد بين المطربة بوسي ورجل الأعمال هشام ربيع، حيث كانت أعلنت الفنانة زواجهما في شهر مايو العام الماضي2022، واقيمت حفل زفاف ضحم حضره مجموعة مميزة من ألمع نجوم الوسط الفني، وذلك بعدما تم حبسه 4 شهور.





وتحدث رجل الأعمال هشام ربيع من خلال تصريحات صحفية عن كواليس الإنفصال بينه وبين المطربة الشعبية بوسي، مشيرًا إلى أنالانفصال حدث بالفعل وذلك عقب الانتهاء من موضوع المطربة الأخير مع طليقها الأول، موضحًا أن فعل ذلك مثل أي رجل مصري فإذاتعرضت زوجته للابتزاز لن يسكت.





وتحدث هشام ربيع عن أسباب انفصاله من المطربة المصرية بوسي، وأشار أن منذ بداية الزواج لم تكن الأمور على ما يرام، وأوضح أن المشكلة التي حدثت له كانت هي السبب فيها، موضحًا أيضًا أن من تأذى في تلك الأزمة هم أولاده ووالداتهم، وأكد أن لم يقف بجانبه أحد سوى أم أولاده، مؤكدًا أن سبب زعله من بوسي عن وقوفها بجانبه نهائي.





وأشار أيضًا لم أرى ما أنتظره من بوسي، اتسجنت بسببها 4 أشهر وكانت قضية ملفقة، فقد كانوا يبتزوها ويريدون فلوس منها وأنا لن أسمح بذلك، لم يروا أمامهم سوى عمل مشكلة لي، ولم أرها بجواري، أين الحب؟، أم أولادي كانت طوال الأيام تباشر الشغل، وتأتي لي بالطعام وفي الآخر صغيرة عندها 30 سنه.







