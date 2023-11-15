59 ساعة في طابور طويل لمشاهدة "كسارة البندق"!

القاهرة - محمد ابراهيم - وقفت امرأة من مدينة كراسنويارسك في سيبيريا في طابور طويل دام لمدة 59 ساعة أمام شباك تذاكر مسرح البولشوي في موسكو، وذلك بهدف الحصول على تذاكر لعرض "كسارة البندق" بمناسبة عيد ميلاد ابنتها السادس عشر.

تصريحات المرأة أتت في مقابلة أجرتها قناة "زفيزدا" على تطبيق "تليجرام" حيث وقفت في طابور منتصف يوم 8 نوفمبر ووصلت إلى شباك التذاكر صباح يوم 11 نوفمبر.

واعتبرت المرأة نفسها أول من وصل وسط العاصمة الروسية للحصول على تذاكر لعرض الباليه الشهير للمؤلف بيوتر تشايكوفسكي.

وتحدثت المرأة عن رغبتها في حضور العرض مع ابنتها والاحتفال برأس السنة على الساحة الحمراء بجوار مسرح البولشوي. يتم بيع التذاكر ببطاقات الهوية لمنع التداول في السوق السوداء وضمان الشفافية في عملية الشراء.

"كسارة البندق" هو باليه كلاسيكي ألفه تشايكوفسكي، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من احتفالات رأس السنة الميلادية. يعكس العمل جمالية الفن التشكيلي ويرتبط بأجواء الشتاء والكريسماس.