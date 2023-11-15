نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة أبنائه.. محمد نور يؤدي مناسك العمرة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان محمد نور بأداء مناسك العمرة برفقة أولاده، حيث شارك محموعة من الصور أثناء تواجدهما في الحرم المكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

محمد نور يؤدي مناسك العمرة مع اسرته





وظهر محمد نور في الصور وهو يرتدي ملابس الإحرام برفقة أبنائه، وعلق على الصور قائلا: “ربنا يحفظ أولادنا جميعا وأولاد المسلمين كلهم ويحفظ بلادنا من كل شر”.





آخر أعمال محمد نور





ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور عو فيلم الحب بتفاصيله، والذى يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني،منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

"الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس،كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.





آخر أعمال محمد نور الغنائية





وتعتبر أغنية السهر للسهيرة هي أحدث أعمال محمد نور الغنائية، والأغنية من كلمات مصطفى حتوتة وألحان مصطفى حتوتة ومحمد نوروتوزيع كولبكس.





كلمات أغنية السهر للسهيرة





السهر للسهيرة

جاي اسهر والليله كبيرة

هنا قعداتنا الحلوة كتيرة

عشان احنا صحاب مكان





واللعب للعيبة

بنضيع علشان كسيبة

وانا احب الناس الحبيبة

وفي قلبي صحاب مكان





احنا المكان مكاننا

خد بالك مبناخدش بالنا





احنا اللي بنبسط الانبساط





احنا المكان مكاننا

والكل يوسع علشنا

والدنيا اهي حلوه ورايقالنا

سهلة وبسيطة مع ناس بساط





حلوين من يومنا ويومنا ابتدى باليل

عايشن براحتنا رحتنا بتيجي باليل

نسهر والليلة ليلتنا نعز الليل





براحتنا علشان صحتنا عشان ضحكتنا الحلوة تبان

رصتنا جوا صورتنا تشوف الصورة كلها جمدان

وفرحنا وقعدو ف ريحنا الحلوين جنب الجدعان

لفينا وجينا وروحنا اه بس احنا صحاب مكان





الحظ للحظيظة





لينا كذا رقصة ولينا كذا ميزة

عشان احنا صحاب مكان





بنسمع السميعة

متجمعين اجمد تجميعة

متدلعين سقفه وتشجيعة

ده حبايبي صحاب مكان



