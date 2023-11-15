نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال:أنا لم أجري أي عملية تجميل.. وسأتواجد في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة صفاء جلال عن شخصيتها في مسلسل "ورق التوت" خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامج "كلاكيت" على نجوم أف أم



أعربت صفاء جلال عن سعادتها بنجاح المسلسل رغم صعوبة التوقيت، حيث تم تأجيل عرضه لمدة سنتين.

صفاء جلال سعيدة لهذا السبب

وأشادت بتفاعل الجمهور مع الشخصيات المتنوعة في المسلسل، مؤكدة أنه ليس عملًا فرديًا وإنما يدور حول عدة شخصيات غنية بالتفاصيل، وأثنت على الأداء الجيد للشباب في المسلسل.

وأعربت عن سعادتها بتفاعل ابنتها واستمتاعها بالمشاهد، مضيفة أنها تشعر بالسعادة والقلق عندما يعبّر الجمهور عن تأثره بمشاهدها.



صفاء جلال تكشف عن تفاصيل دورها

وأكدت أن الدور الذي تقوم به مختلف عن توقعات الجمهور ويتطلب تحملًا نفسيًا كبيرًا للعيش في تجربة شخصية مرهقة.



صفاء جلال تكشف عن حقيقة جرائها عمليات تجميل

وعن التحضير للدور، أشارت إلى أنها لم تقم بإجراء أي عمليات تجميل أو حقن في الوجه لإظهار الشخصية بشكل طبيعي وواقعي وبخصوص أعمالها المستقبلية،



صفاء جلال تحضر مفاجأة جمهورها فما هي؟

أكدت أنها ستشارك في مسلسل رمضان 2024، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العمل بعد.



أبطال مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي، وهو من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.



أحداث مسلسل" ورق التوت "



يدور المسلسل في إطار درامي متشابك في مدرسة فنون المسرح، على مدار تسعة أشهر، حيث يواجه الأبطال تحديات غير متوقعة، وتُكشف خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. ويتناول المسلسل بعض القضايا الحساسة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقات الاجتماعية وغيرها.



آخر أعمال صفاء جلال



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة صفاء جلال مسلسل جروب العيلة، والمسلسل من بطولة سميحة أيوب وحنان سليمان،والمسلسل استعرض قصة درامية مليئة بالأحداث والتشويق، من تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإخراج منال الصيفي.