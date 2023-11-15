في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات النجمة سميرة أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة سميرة أحمد، هي ممثلة مصرية شهيرة ومحبوبة لدى الجمهور، تميزت بجمالها وأسلوبها الفريد وعفويتها على الشاشة، وكانت تتمتع بقدرة فائقة على التعبير عن المشاعر ونقل الأحاسيس بصدق، مما جعلها قريبة ومحبوبة لدى الجمهور.



تعتبر سميرة أحمد أحد أهم النجمات في فترة ذهبية من السينما المصرية، حيث تألقت وتركت أثرًا لا يمحى في تاريخ السينما العربية وموهبتها التمثيلية الاستثنائية. قدمت أدوارًا متنوعة في الأفلام، حيث استطاعت أن تجسد شخصيات مختلفة ببراعة وتقدير كبيرين

ويبرز "دوت الخليج الفني" كواليس وأسرار حياة سميرة أحمد



من هي سميرة أحمد؟

ولدت سميرة أحمد لأب يعمل خطاط بمحكمة استئناف في محافظة أسيوط كان لها سبع أشقاء أحدهم الممثلة الكوميدية خيرية أحمد، انتقلت وهي بسن صغيرة إلى القاهرة مع أسرتها، وخلال هذه الفترة أحبت نجمات الفن والتمثيل مثل ليلى مراد وشادية وتحية كاريوكا.

مصيبة لم تخطر على البال!



زحفت المياه البيضاء على عيون والدها مما استدعى دخوله المستشفى لتضطرب أحوال الأسرة فتكاتفت البنات لمواجهة الأزمة التي أصابتهم فعملت الشقيقة الكبرى نوال في محلات صيدناوي ولصغر سنها هي وشقيقتها خيرية لم يستطيعا العمل مثل شقيقتهما الكبرى.

رب صدفة خير من ألف ميعاد

وقادتهما قدماهما بالصدفة البحتة إلى مكتب أحد الريجيسيرات للعمل ككومبارس مقابل خمسين قرشا في اليوم وجها مألوفا لدى مكاتب الريجيسيرات وحاولت أن تبدو أكبر من سنها فعرفت الماكياج وارتدت الفستان بدلا من المريلة وارتفع كعب حذائها لذلك كان يختارها المخرجون لتقوم بأداء الأدوار الصغيرة ولكن سرعان ما نجحت، واصبحت من بين أبرز الموجودين على الشاشة.



أهم أعمال سميرة أحمد

تفوقت سميرة بالكثير من الأعمال أبرزها فيلم البنات والصيف عام 1960 والذي حقق لها شهرة واسعة حتى حصلت على أدوار البطولة ومن أهم أعمالها السينمائية الخرساء عام 1961 من إخراج حسن الإمام وصراع الأبطال عام 1962 من إنتاج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ومن إخراج توفيق صالح، وأم العروسة للمخرج عاطف سالم، وخان الخليلي عام 1966 عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وقنديل أم هاشم عام 1968 وعين الحياة عام 1970 أمام صلاح ذو الفقار، والشيماء عام 1972 وليل وقضبان عام 1973 من إخراج أشرف فهمي. وأنتجت وقامت ببطولة فيلم عالم عيال عيال عام 1976. وقدَّمت في التلفزيون مسلسلات هامة منها امرأة من زمن الحب وأميرة في عابدين.

عدد زيجاتها

تزوجت أربع مرات، المرة الأولى من بطرس زريبات ثم الكاتب وجيه نجيب وأنجبت منه ابنتها جليلة، ثم المنتج أديب جابر أما رابع أزواجها فكان المنتج صفوت غطاس.