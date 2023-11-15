نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها... ما علاقة سميرة أحمد بأنور وجدي؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سميرة أحمد، هي ممثلة مصرية شهيرة ومحبوبة لدى الجمهور،

تميزت بجمالها وأسلوبها الفريد وعفويتها على الشاشة، وكانت تتمتع بقدرة فائقة على التعبير عن المشاعر ونقل الأحاسيس بصدق، مما جعلها قريبة ومحبوبة لدى الجمهور.



تعتبر سميرة أحمد واحدة من أهم النجمات في فترة ذهبية من السينما المصرية، حيث تألقت وتركت أثرًا لا يمحى في تاريخ السينما العربية وموهبتها التمثيلية الاستثنائية. قدمت أدوارًا متنوعة في الأفلام، حيث استطاعت أن تجسد شخصيات مختلفة ببراعة وتقدير كبيرين

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تعرف على تفاصيل حياة سميرة أحمد

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن تفاصيل حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية في مقابلة، تلفزيونية حيث أكدت أنها انتقلت إلى القاهرة في سن صغيرة بسبب تغيير مقر عمل والدها. استقروا في منطقة الدرب الأحمر، وهناك التقت بمعلمتها "نبوية" التي أشادت بدورها في حياتها.



سميرة أحمد تعرب عن سعادتها لهذا السبب

وقد أبدت سميرة امتنانها لمعلمتها التي كانت تحبها وتسعى للتواصل معها، خاصة أن المعلمة لم تنجب أولادًا. وتذكرت أن المعلمة كانت تستدعيها في الصباح وتجلسها على حجرها، وتقول لها إنها تريد رؤيتها تبتسم، لأنها تفرح بابتسامتها.

ونظرًا لمرض عين والدها، اضطرت سميرة وشقيقتها خيرية للعمل، وذكرت أن العائلة تتكون من والديها وثلاث فتيات وأربعة أولاد.



ما هو أول فيلم قامت به سميرة أحمد؟

تحدثت سميرة عن أول عمل فني شاركت فيه، وهو فيلم "أنا بنت ناس" للمخرج حسن الإمام، حيث استعارت فستان شقيقتها نوال لأداء الدور، لكن المخرج طلب تعديله وتغييره. ورغم محاولة سميرة إقناع المخرج بعدم تعديل الفستان، إلا أنه أصر على ضرورة ذلك. وكانت هناك خلافات بين سميرة وشقيقتها نوال بسبب ذلك، وعرضت سميرة عليها أن تدفع لها جنيهًا مقابل تعديل الفستان، وقد تم ذلك في النهاية.



ما علاقة انور وجدي وسميرة أحمد؟



وتحدثت أيضًا عن تجربتها في فيلم "حبيب الروح" مع الفنان أنور وجدي، حيث كانت تشعر بالخوف من طردها من الفيلم عندما قرر وجدي اختيار فتاة أخرى لأداء دور ناطق. وذكرت أنها دعيت لأداء الجملة التمثيلية المطلوبة، وعندما تمكنت من تقديمها بنجاح، قدموا لها 150 قرشًا مكافأة عوضًا عن الجنيه الذي كانت تنوي أن تأخذه.

في النهاية، أشارت سميرة إلى أنها دخلت إلى مكتب المخرج لاستلام المكافأة، وعرض عليها الجنيه، ولكنها اقترحت أن تأخذ 150 قرشًا بدلاً من الجنيه.