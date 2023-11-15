بـ 3 أعمال درامية جديدة.. وليد فواز يعيش حالة من النشاط الفني

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان وليد فواز حالة من النشاط الفني المكثف، خلال هذه الفترة، وذلك بسبب مشاركته في 3 أعمال فنية جديدة، وهما حق عرب،وألف ليلة وليلة، والعودة.



مسلسل "حق عرب"

تعاقد الفنان وليد فواز على المشاركة فى بطولة مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيلفاروق وتنتجه شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024.



مسلسل "ألف ليلة وليلة"



ويواصل وليد فواز حاليًا تصوير دوره في مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى أروما وميديا هب برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية،ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر عرض العملخلال السباق الرمضاني المقبل 2024.



"العودة"





ويعمل وليد على تصوير دوره في مسلسل "العودة" المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تاراعماد، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.





آخر أعمال وليد فواز





ويذكر ان اخر اعمال الفنان وليد فواز هو مسلسل "صوت وصورة" الذى يشارك في بطولته إلى جانب النجمة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف،عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، آيات مجدى، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمي وسعيد صديق وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.