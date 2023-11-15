نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل فيلم الرعب The Exorcist: Believer على إشادات واسعة من قبل الجمهور، متمنين استمرار الفيلم وعمل أكثر من جزء منه، نظرا لما يحتويه الفيلم من مشاهد مرعبة وشيقة، لمن يحب أفلام الرعب.

إيرادات The Exorcist: Believer

وحققت إيرادات قدرها 131 مليونًا و633 ألف دولار على مستوى العالم من فيلم الرعب "The Exorcist: Believer" منذ إصداره في 6 أكتوبر الماضي. يبلغ مدة الفيلم ساعة و51 دقيقة، وهو من إنتاج شركة Universal Pictures.

تم توزيع إيرادات الفيلم بين شباك التذاكر الأمريكي بمبلغ 64 مليونًا و989 ألف دولار وشباك التذاكر العالمي بمبلغ 66 مليونًا و644 ألف دولار.



أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم الرعب "The Exorcist: Believer" عندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني. يتبع الفيلم سلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد الذي شهد شيئًا كهذا من قبل وهو على قيد الحياة.

أبطال The Exorcist: Believer

يشارك في بطولة فيلم الرعب الجديد "The Exorcist: Believer" ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون. تم إخراج الفيلم بواسطة ديفيد جوردون جرين، الذي شارك في التأليف إلى جانب بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.