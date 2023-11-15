تعرف على إيرادات فيلم "The Equalizer 3"

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم "The Equalizer 3" أن يكسر حاجز التوقعات في شباك تذاكر السينما العالمية، نظرا لما يحمله الفيلم من رسائل واقعية في إطار الغموض والإثارة، مما دفع عدد كبير لمشاهدة الفيلم وابداء إعجابهم به مشيدين بعظمة الديكور وآداء أبطال العمل.

إيرادات فيلم "The Equalizer 3"

وارتفعت إيرادات الفيلم بمقدار 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضي، ووصلت الإيرادات الإجمالية إلى 187 مليونًا و680 ألف دولار منذ طرحه في الأول من سبتمبر. وتنقسم الإيرادات إلى 92 مليونًا و317 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و95 مليونًا و362 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ما قصة فيلم فيلم "The Equalizer 3" ؟



يتمحور قصة الفيلم حول روبرت ماكول (دينزل واشنطن) الذي كان قاتلًا حكوميًا وترك هذه الحياة ويحاول التوفيق بين ماضيه المظلم وتقديم العدالة للمضطهدين. يجد نفسه في إيطاليا حيث يكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين ويجب عليه حمايتهم من المافيا ومواجهة تحديات خطيرة.



من هم أبطال فيلم فيلم "The Equalizer 3" ؟

الفيلم من بطولة دينزل واشنطن ويشاركه في البطولة داكوتا فانينج وأوجينيو ماستراندريا وديفيد دينمان وجايا سكوديلارو وريمو جيروني وأندريا سكاردزيو وأندريا دوديرو ودانييلي بيرون