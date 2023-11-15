"هل تريدون أن أنتحر؟!".. ممثلة شهيرة تنهار بسبب السخرية من تقدم سنها

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أحمد جودة - القاهرة - في فيديو مؤثر نشرته الفنانة البحرينية شيلاء سبت عبر حسابها في "سناب شات" بمناسبة عيد ميلادها الـ 34، كشفت عن انهيارها العاطفي بسبب التعليقات السلبية حول عمرها ووضعها الاجتماعي.

وظهرت شيلاء وهي تبكي بمرارة، ووجهت رسالة مؤثرة للجمهور، قائلة: "ماذا تريدون مني أن أفعل؟ لا أحد يكبر غيري، ماذا تريدون أن أفعل؟ هل تريدون أن أموت وأنتحر؟ ما حدا كبر غيري".

وأضافت: "كل يوم نفس الكلام والتعليقات، تكتبون لي تعليقات: ما تزوجتي، وكم عمرك، ماذا أفعل إذا الله اختار لي أن أكون كبيرة؟".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، حيث تركزت معظم التعليقات على دعم شيلاء والتنديد بالتعليقات الجارحة. أحد المتابعين أكد أن عمر الإنسان ليس عيبًا، ولا يحق لأحد أن يحكم عليها بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، عبّرت شيلاء عن شكرها للدعم الذي تلقته من جمهورها، مشيرة إلى أن هذا الدعم يُشعرها بالقوة والصمود في وجه الانتقادات. يُشار إلى أن شيلاء سبت قد شاركت في العديد من المسلسلات وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010.