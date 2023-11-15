نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامناً مع غزة.. محمد منير يطرح “يا فلسطيني” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الكينج محمد منير، خلال الساعات الماضية، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “يا فلسطيني” والتي يدعم من خلالها القضية الفلسطينية، وشعب عزة في ظل الأحداث الجارية عليهم، من قِبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.









أغنية يا فلسطيني





وكتب منير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: إهداء من حزب حماة الوطن والفنان محمد منير،إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كامل الشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاج أحمد البنداري، ديچيتال أحمد ابايزيد، منسق عام دينا مجدي.





كلمات أغنية يا فلسطيني لمحمد منير





يسكت يسكت رد الشعب

وفجأة يطرشقلك شرايينك

ياللي مخطط تلغي العدل

وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال

لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه

وينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم

وتتفنن في صنوف الغدر

آدي الشعب إن حب يرد

بحجارة بحجارة بحجارة

جندك تأمينك

يا فلسطيني يا فلسطيني ينصر دينك