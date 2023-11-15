نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي عن اقتحام مستشفى الشفاء: "إيه الإنتصار.. ربنا عالم وشايف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمود البزاوي عن حزنه الشديد، بسبب إقتحام قوات جيش الإحتلال الاسرائيلي، لمستشفى الشفاء ووفاة جميع المرضى المتواجدين فيه، ومايحدث في غزة بشكل عام من قتل وقصف من قبِل الكيان الصهيونى.





تعليق محمود البزاوي





وعلق محمود البزاوي على هذا الاقتحام من خلال تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على التغريدات إكس تويتر سابقًاقائلًا: "‏ايه الانتصار في اقتحام مستشفى ! ".





وتابع:"حسبنا الله و نعم الوكيل .. ربنا عالم و شايف .. ربنا يحمي اهلنا في فلسطين و يحفظهم و تنتهي الايام الصعبه دي".





أعمال ينتظر محمود البزاوي عرضها



فيلم آل شنب

وينتظر الفنان محمود البزاوي عرض فيلم آل شنب، الفيلم بطولة ليلى علوي، لبلبة، محمود البزاوي، هيدي كرم، علي الطيب، أسماء جلال،خالد سرحان، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.





فيلم عادل مش عادل





ويعرض لـمحمود البزاوي خلال الفترة المقبلة فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، بطولة أحمد الفيشاوي لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء.

ويشارك في بطولة "عادل مش عادل" كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة،بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.





ما هي آخر أعمال محمود البزاوي؟

شارك "محمود البزاوي" مؤخرًا في بطولة مسلسل نصي التاني الذي يجمع عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: علي ربيع، رنا رئيس، وفاء عامر، محمد محمود، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، بالإضافة إلى عدد أخر من النجوم وهم ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

أحداث مسلسل نصي التاني

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، مكون من 10 حلقات حول موظف يعمل في بنك ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية، حيث يقابل في كل حلقة فتاة مختلفة ويعيش في قصة حب معها.