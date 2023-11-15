نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ محمد فراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء 15 نوفمبر عيد ميلاد الفنان محمد فراج، الذي يعتبر واحدًا من أهم وجوه الفن في مصر، واستطاع بموهبته وجاذبيته الفنية أن يحقق شهرة واسعة في الوطن العربي.



ويبرز "دوت الخليج الفني" من خلال هذا التقرير عن محطات مميزة خلال مشواره الفني



ولادة ونشأة محمد فراج



ولد الفنان محمد فراج في القاهرة،يوم15 من نوفمبر سنة ١٩٨٢. وقد نشأ في أسرة متواضعة، حيث كان والده يعمل سمكري سيارات ووالدته كانت ربة منزل. منذ صغره، اتجه محمد فراج نحو حب المسرح وكان أحد أكبر مشجعي فريق النادي الأهلي.



البدايات الفنية لمحمد فراج

عندما انتهى من المرحلة الثانوية، التحق بمعهد السينما، ولكنه لم يستمر في الدراسة هناك وانتقل بدلًا من ذلك لدراسة التجارة في جامعة القاهرة. ومع ذلك، كان شغفه الكبير بالتمثيل يدفعه للانضمام إلى مسرح الجامعة في عام ٢٠٠٠، حيث قدم العديد من العروض المسرحية التي ساهمت في تطوير مواهبه الفنية.

ثم انضم محمد فراج إلى ورشة عمل في مركز الإبداع بدار الأوبرا، وقد قدم أحد أشهر عروضه المسرحية "قهوة سادة" التي نالت إشادة واستحسان النقاد بموهبته وأدائه الرائع.



نقطة انطلاق محمد فراج

بدأ محمد فراج مشواره الفني بأدوار صغيرة في الأفلام، مثل فيلم "اوعى وشك" و"الرهينة" في بطولة الفنان أحمد عز، شارك في مسلسل الغرفة 207،مسلسل ضد الكسر الست كوم الشهير "تامر وشوقية"، ونجح في إثبات موهبته الكبيرة واستقطاب انتباه المخرجين.

انطلقت مسيرة محمد فراج الفعلية بمشاركته في فيلم "١٠٠٠ مبروك" بطولة الفنان أحمد حلمي، الذي لاحظ موهبته الكبيرة بعد أن شاهد أدائه الرائع في مسرحية "قهوة سادة". بعد ذلك، قدم العديد من الأعمال الفنية ذات الألوان المختلفة، سواء كوميدية أو تراجيدية.

أهم أعمال محمد فراج

قدم محمد فراج أدوارًا مميزة في مسلسل "الجماعة"، واكتشفت موهبته الواعدة في عالم الفن. لفت انتباه عدد من كبار المخرجين مثل أحمد نادر جلال الذي شاركه في فيلم "فاصل ونعود"، وخالد مرعي الذي اشترك معه في مسلسل "شربات لوز"، ومحمد سامي الذي قدم معه فيلم "البدلة".

تألق محمد فراج في العديد من الأفلام والمسلسلات، وحاز على عدة جوائز وتكريمات عن أدائه الفني المميز. كما أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور ويعتبر واحدًا من أبرز نجوم الساحة الفنية في مصر.

بالإضافة إلى أعماله في السينما والتلفزيون، يشتهر محمد فراج أيضًا بمشاركته في العروض المسرحية والمسرحيات الغنائية، حيث يجسد شخصيات مختلفة ببراعة وموهبة فنية.



آخر أعمال محمد فراج

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد فراج فيلم فوي فوي فوي الذي حقق إيرادات مرتفعة على مستوى العالم.