انت الان تتابع خبر الحكم بالسجن 3 سنوات على نسرين طافش يشعل وسائل التواصل.. أول تعليق من الفنانة يفضح السر الخطير والصادم.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع أخبار مهتمة بالمشاهير والفنانين تفيد بالحكم على الفنانة السورية نسرين طافش بحبسها 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد.

هذه الأنباء التي تناقلتها صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دفع الفنانة للخروج وكشف حقيقة تلك الأنباء، عبر تصريح صحفي.الفنانة السورية نسرين طافش نفت في تصريحات لموقع ET بالعربي قالت: "هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقا وليس لها أساس من الصحة، ولا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار".

وأشارت نسرين طافش إلى أنها حصلت على حكم قضائي منذ فترة ضد مجموعة من الأشخاص، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضدها، مناشدة بضرورة تحري الدقة وعدم الزج باسمها في موضوعات لا تخصها.

في الجانب الأخر تواصل نسرين طافش تصوير مشاهدها في فيلم "السيستم"، الذي تشارك في بطولته أمام النجم أحمد الفيشاوي.