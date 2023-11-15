نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تواريخ إقامة حفلات الجوائز في هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف مواعيد حفلات جوائز السينما والموسيقى بعد سلسلة التأجيلات المتلاحقة في هوليوود، والتي ستكون جميعها في عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع ديد لاين، فيما يلي قائمة تواريخ حفلات الجوائز الأبرز لهذا العام، وبداية من ديسمبر سيكون موعد إعلان ترشيحات الجولدن جلوب.

وفي يناير من عام 2024، تقام جوائز جولدن جلوب في السابع من يناير، وجوائز إيمي في يوم 15 يناير، ثم الإعلان عن ترشيحات الأوسكار في يوم 23 يناير.

في الرابع من فبراير تقام جوائز جرامي، ثم في العاشر من مارس تقام حفل جوائز الأوسكار الـ 96.

تفاصيل الجوائز

وتحدد رسميًا موعد عرض حفل جوائز إيمي المؤجلة بسبب اضرابات هوليوود، على أن تكون بتاريخ 15 يناير القادم من عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الحفل شهد تعديلًا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات.

وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررًا اقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة اضرابات.

الجرامي

تم الإعلان رسميًا عن ترشيحات الدورة المرتقبة من جوائز الجرامي، والتي يفتتح بها موسم جوائز عام 2024 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحفل المنتظر شهد ترشيحات لفنانين كبار في ليلة جوائز الموسيقى الأبرز خلال العام، وشمل ذلك SZA، وتايلور سويفت ومايلي سايرس، وبيلي ايليش، وأوليفيا رودريجو.

في حين تغبت اسماء بارزة عن الترشيحات مغني الكانتري الشهير Morgan Wallen، الذي تصدر قوائم مجلة "بيلبورد".

تأجيل WGA

على الرغم من نهايتها، سيبقى صدى أزمة إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود، مؤثرا على موسم الجوائز المرتقب في مجال صناعة السينما والتليفزيون.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن أحدث حفلات الجوائز التي تأكد تأجيلها بسبب أزمة الاضرابات، جوائز نقابة كتاب السينما في هوليوود wga.

وذكر الموقع أن حفل هذا الموسم، تحدد انطلاقه بعد حفل جوائز الأوسكار، بعد أن كان يتم تنظيمه في نهاية العام.