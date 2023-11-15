الحلقة الاخيرة من لوكي تحصد نسب مشاهدة قياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - نجحت الحلقة الاخيرة من مسلسل لوكي في جمع نسبة مشاهدات تصل لـ 11.2 مليون مشاهد عبر منصة ديزني بلص، مسجلة ارتفاع عن نسبة مشاهدات الحلقة الافتتاحية.

ووفق موقع ديد لاين، الحلقة الختامية للموسم الثاني من لوكي، سجلت ارتفاعًا بنسبة 3% عن مشاهدات الموسم الأول من المسلسل، مع الإعلان عن أن هذا الموسم هو الختامي من العمل التليفزيوني الناجح.

والمسلسل قدم خاتمة لشخصية لوكي من عالم مارفل السينمائي، من بطولة توم هدلستون وجيسون ماجيورز وأوين ويلسون.

ردود فعل إيجابية

و ظهرت ردود فعل النقاد على الموسم الثاني المنتظر من مسلسل لوكي للنجم توم هدلستون، والذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل، منذ بث الحلقة الاولى من موسمه الجديد،حصد استحسان النقاد، وردود فعل إيجابية بنسبة 92% عبر مؤشر Rotten Tomatoes.

وعلى العكس، كان رد فعل المشاهدين، أقل نسبيًا عبر المؤشر نفسه، بأن بلغت ردود الفعل الإيجابية 82%.

وعاد مسلسل لوكي في موسمه الثاني بمشاركة النجم أوين ويلسون في دور البطولة.

وكان قد ظهر النجم هاريسون فورد للمرة الاولى ضمن أبطال فيلم "كابتن أمريكا 4"، الذي يعود في بطولته سام ويلسون مجسدا لشخصية كابتن أمريكا الشهيرة من عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها الصفحات الرسمية لاستديوهات مارفل، ظهر بها هاريسون فورد من موقع تصوير الفيلم، برفقة سام ويلسون.