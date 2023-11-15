انت الان تتابع خبر من أمام منزلها.. إطلالة مفزعة للفنان نجلاء فتحي في أحدث ظهور!! تغيرت 360 درجة اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة القديرة نجلاء فتحي، واحدة من الفنانات اللاتي يظهرن قليلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها حرصت على الظهور مؤحراً.

واحتفلت الفنانة قبل أيام بإعادة لوحة "هنا عاش" التي وضعت من جديد أمام منزلها وتحمل اسم زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل، وجاء ذلك بعد الاستغاثة التي قدمتها لمسؤولي وزارة الثقافة خلال الأيام الماضية، وأوضحت خلالها سرقة اللوحة.

تعود تفاصيل تلك الأزمة، ليوم الثلثاء الماضي، حينما تقدمت الفنانة المصرية بشكوى عاجلة لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، تعلن فيها سرقة لوحة "هنا عاش"، التي تحمل اسم زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل، ويتم وضعها من جهاز التنسيق الحضاري، تخليداً لأسماء الشخصيات العامة والمشاهير.

وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، استجابت بشكل سريع للشكوى، وأصدرت تعليماتها بالتعاون مع مسؤولي جهاز التنسيق الحضاري، بسرعة تصميم لوحة جديدة ووضعها في المكان ذاته بدلاً من التي تمت سرقتها.تلك اللوحات، تتم صناعتها من مادة النحاس، مما يدفع اللصوص لسرقتها من أمام منازل المشاهير وبيعها بمئات الجنيهات، لذا قرر القائمون على الأمر صناعة اللوحات الجديدة من مادة غير نحاسية وأقل كلفةً منها، وفي الوقت ذاته تظهر بشكل لائق وذلك منعاً لتعرضها للسرقة مجدداً.