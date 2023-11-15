نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسرحية "قمر الغجر" لـ فتحي سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم فتحي سعد لخوض أحدث أعماله المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم ""قمر الغجر"، ويقدم خلالها شخصية "الشيخ شعلان"، وهو شيخ الغجر ووالد الغجرية" قمر" التي تجسدها الفنانة ميرنا وليد.



تفاصيل أوبريت "قمر الغجر"

يعتبر أوبريت "قمر الغجر" من كتابة وإخراج عمرو دوارة، واستند إلى فكرة من تأليف الأديب محمود مكي يتضمن العرض تسعة استعراضات بالإضافة إلى بعض الأغاني الفردية والثنائية. قام الشاعر سعيد شحاتة بكتابة الأغاني، في حين قام الموسيقار أحمد الناصر بتلحينها وتوزيع الموسيقى التعبيرية. صمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (وهو أحد نجوم فرقة رضا)، بينما قام الفنان محمد سعد بتصميم الديكورات. تم تصميم الملابس بواسطة د. مروة عودة، وتم تصميم الإضاءة بواسطة أبو بكر الشريف.

أبطال مسرحية "قمر الغجر"

ويشارك في البطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلًا، بما في ذلك: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، أحمد السباع، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، وغيرهم من الفنانين. يتألف فريق الإخراج من: هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسي، شمس شاهين.

تدور أحداث العرض الدرامية في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، حيث تروي قصة الحب التي جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير والفنان التشكيلي "أمير". وبالتالي، يتم تجميعتبر العرض مزيجًا من ثلاثة أجواء مختلفة، وهي عالم الصيادين وعالم الغجر بتراثهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى أجواء طلاب الجامعة بثقافتهم المعاصرة. تتجلى هذه الأجواء الثلاث في نهاية العرض، حيث يشارك كل فريق في حفل الزفاف ويقدم بعض الفقرات التي تبرز تنوع وثراء فنوننا الشعبية.



من هو الفنان فتحي سعد؟

فتحي سعد، فنان مصري، ولد في 29 ابريل 1968، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات وعمل بالمسرح والسينما والتليفزيون، وأدى أدوارًا ثانوية، وقدم أيضا برامج الكاميرا الخفية، ومن أعماله: مسلسل من الذي لا يحب فاطمة ؟ عام 1996، ومسلسل حكايات زوج معاصر عام 2003، ومسلسل الكبير أوي ج3 والذي حازت اعماله على شهرة واسعة في الوطن العربي.